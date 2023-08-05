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У Росії злетіли 7 бомбардувальників Ту-95 – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоСубота, 5 серпня 2023, 22:14
У Росії злетіли 7 бомбардувальників Ту-95 – ОК Південь
СТРАТЕГІЧНИЙ БОМБАРДУВАЛЬНИК ТУ-95. ФОТО DEFENCE-UA.COM

7 стратегічних бомбардувальників Ту-95 злетіли у суботу ввечері з російського аеродрому Оленья.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Зафіксовано активність ворожої стратегічної авіації.

7 Ту-95 злетіли з аеродрому Оленья.

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Ці винищувачі на підвісці можуть нести ракети Х-101 та Х-555".

Деталі: В ОК "Південь" закликали дослухатися до сигналів повітряної тривоги і в разі небезпеки переходити в укриття.

Що передувало: У суботу ввечері в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск росіянами крилатих ракет, а також "Кинджалів".

ВІДЕО ДНЯ

У Запоріжжі полунали вибухи, згодом стало відомо про ракетний удар по околицях міста.

Також вибухи чули на Хмельниччині та Житомирщині.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни у суботу ввечері били по підприємству "Мотор Січ" у Запоріжжі, а також по Хмельниччині.

Теми: Росіяавіавійна
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