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На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 01:37
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

У Хмельницькому та Хмельницькій області вночі 6 серпня прогриміла серія вибухів, працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram 

Деталі: Про звики вибухів у Хмельницькому "Суспільне" повідомило близько 1-ї години.

Близько 01:25 видання повідомило, що звуки вибухів було чутно на Хмельниччині.

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Інформацію про серію вибухів в області підтвердила Хмельницька ОВА. Там повідомили, що працює ППО.

Перед тим Повітряні сили попередили, що є загроза застосування росіянами "Шахедів" у Хмельницькій області.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ввечері 5 серпня на Хмельниччині та Житомирщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, росіяни здійснили атаку ракетами "Кинджал".
  • Внаслідок ракетного удару росіян 5 серпня в одній з громад Хмельницької області зазнали руйнувань декілька житлових будинків, заклад культури, автовокзал і комерційне приміщення, постраждалих немає.

Теми: ХмельниччинавибухППО
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