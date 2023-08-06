На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО
Неділя, 6 серпня 2023, 01:37
У Хмельницькому та Хмельницькій області вночі 6 серпня прогриміла серія вибухів, працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram
Деталі: Про звики вибухів у Хмельницькому "Суспільне" повідомило близько 1-ї години.
Близько 01:25 видання повідомило, що звуки вибухів було чутно на Хмельниччині.
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Інформацію про серію вибухів в області підтвердила Хмельницька ОВА. Там повідомили, що працює ППО.
Перед тим Повітряні сили попередили, що є загроза застосування росіянами "Шахедів" у Хмельницькій області.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Ввечері 5 серпня на Хмельниччині та Житомирщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, росіяни здійснили атаку ракетами "Кинджал".
- Внаслідок ракетного удару росіян 5 серпня в одній з громад Хмельницької області зазнали руйнувань декілька житлових будинків, заклад культури, автовокзал і комерційне приміщення, постраждалих немає.