На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО

У Хмельницькому та Хмельницькій області вночі 6 серпня прогриміла серія вибухів, працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: Про звики вибухів у Хмельницькому "Суспільне" повідомило близько 1-ї години.

Близько 01:25 видання повідомило, що звуки вибухів було чутно на Хмельниччині.

Інформацію про серію вибухів в області підтвердила Хмельницька ОВА. Там повідомили, що працює ППО.

Перед тим Повітряні сили попередили, що є загроза застосування росіянами "Шахедів" у Хмельницькій області.

Що цьому передувало: