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У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 02:35
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
Ілюстративне фото ОВА

У місті Запоріжжя і Запорізькому районі вночі 6 серпня пролунали звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Близько 02:25 "Суспільне" повідомило, що у Запоріжжі та Запорізькому районі чутно звуки вибухів.

Перед тим повітряники закликали мешканців Запоріжжя терміново пройти в укриття.

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В області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо: У Хмельницькому та Хмельницькій області вночі 6 серпня прогриміла серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони.

Теми: ЗапоріжжяЗапорізька областьвибух
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