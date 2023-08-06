На Хмельниччині вдруге за ніч – вибухи: працюють сили ППО
Неділя, 6 серпня 2023, 04:19
У Хмельницькій області вдруге за ніч на 6 серпня прогриміла серія вибухів, працюють сили протиповітряної оборони.
Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "У Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО".
Деталі: В ОВА закликали мешканців області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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Близько 01:30 6 серпня на Хмельниччині вперше за ніч прогриміла серія вибухів, працювала ППО.
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