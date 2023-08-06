На Хмельниччині вдруге за ніч – вибухи: працюють сили ППО

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

У Хмельницькій області вдруге за ніч на 6 серпня прогриміла серія вибухів, працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "У Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО".

Деталі: В ОВА закликали мешканців області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Близько 01:30 6 серпня на Хмельниччині вперше за ніч прогриміла серія вибухів, працювала ППО.