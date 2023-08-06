Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Хмельниччині вдруге за ніч – вибухи: працюють сили ППО

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 04:19
На Хмельниччині вдруге за ніч – вибухи: працюють сили ППО
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

У Хмельницькій області вдруге за ніч на 6 серпня прогриміла серія вибухів, працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Хмельницька обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "У Хмельницькій області знову серія вибухів. Працює ППО".

Деталі: В ОВА закликали мешканців області залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Близько 01:30 6 серпня на Хмельниччині вперше за ніч прогриміла серія вибухів, працювала ППО.

Теми: ХмельниччинавибухППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Хмельниччина
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО
Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал
У Старокостянтинові на Хмельниччині після атаки РФ пошкоджено будинки, вибито вікна
Останні новини
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
Усі новини...
Реклама: