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Сили ППО знищили ввечері і вночі 30 крилатих ракет і 27 "Шахедів"

"Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 07:53
Сили ППО знищили ввечері і вночі 30 крилатих ракет і 27 Шахедів
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTYIMAGES

Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян з вечора 5-го по ранок 6-го серпня, знищили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Загадом ворог застосував для повітряного нападу 70 засобів.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" інформацію не оприлюднюємо.

У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555".

Деталі: Зазначається, що загалом з вечора 5-го по ранок 6-го серпня ворог застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

 

Нагадаємо: З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Повітряні сили ЗСУ знищили понад 3,5 тисячі ворожих повітряних цілей, зокрема 350 літаків і вертольотів та понад 2 тисячі безпілотників.

Теми: Повітряні сили ЗСУППО
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