ЗМІ: На саміті у Саудівській Аравії домовилися про основу мирної угоди

Учасники саміту в Саудівській Аравії досягли розуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

Джерело: Corriere della Sera з посиланням на джерела в Євросоюзі, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, у Джидді з'явилося розуміння "того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства Статуту ООН".

Ті самі джерела розповіли, що було вирішено сформувати робочі групи за ключовими темами 10 пунктів "формули миру", яку запропонував Київ.

"Терміни зустрічі глав держав ще не визначено, але до кінця року вона вважається цілком реальною", - пояснюють вони.

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