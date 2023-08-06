ЗМІ: На саміті у Саудівській Аравії домовилися про основу мирної угоди
Неділя, 6 серпня 2023, 09:34
Учасники саміту в Саудівській Аравії досягли розуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.
Джерело: Corriere della Sera з посиланням на джерела в Євросоюзі, "Європейська правда"
Деталі: За даними видання, у Джидді з'явилося розуміння "того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства Статуту ООН".
Ті самі джерела розповіли, що було вирішено сформувати робочі групи за ключовими темами 10 пунктів "формули миру", яку запропонував Київ.
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"Терміни зустрічі глав держав ще не визначено, але до кінця року вона вважається цілком реальною", - пояснюють вони.
Нагадаємо:
- Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.
- Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.
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