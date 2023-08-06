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ЗМІ: На саміті у Саудівській Аравії домовилися про основу мирної угоди

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 6 серпня 2023, 09:34
ЗМІ: На саміті у Саудівській Аравії домовилися про основу мирної угоди
фото: getty images

Учасники саміту в Саудівській Аравії досягли розуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

Джерело: Corriere della Sera з посиланням на джерела в Євросоюзі, "Європейська правда"

Деталі: За даними видання, у Джидді з'явилося розуміння "того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якої мирної угоди, а також верховенства Статуту ООН".

Ті самі джерела розповіли, що було вирішено сформувати робочі групи за ключовими темами 10 пунктів "формули миру", яку запропонував Київ.

"Терміни зустрічі глав держав ще не визначено, але до кінця року вона вважається цілком реальною", - пояснюють вони.

Нагадаємо: 

  • Про проведення зустрічі в Саудівській Аравії у Джидді 5-6 серпня повідомило видання The Wall Street Journal, пізніше інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
  • Українські та західні офіційні особи сподіваються, що ці зусилля можуть завершитися мирним самітом наприкінці цього року, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи щодо припинення війни.
  • Раніше США назвали причину, чому Росія присутня не буде, вказавши, що вона не готова до справжньої дипломатії.

Теми: війнаСаудівська Аравія
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