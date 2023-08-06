Ракети, які летіли з боку Білорусі, могли бути запущені з Тамбова – Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що через територію Білорусі, могли бути запущені з російського Тамбова.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Можливо, був пуск з району Тамбова (РФ) з МіГ-31.

І проліт міг бути через територію Білорусі. Ця інформація зараз уточнюється.

Але було помічено проліт повітряних цілей саме через територію цієї держави.

В принципі, це відбувалося не вперше, тому нічого дивного немає".

Передісторія: Сили протиповітряної оборони, відбиваючи атаки росіян з вечора 5-го до ранку 6-го серпня, знищили 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 27 ударних БпЛА Shahed.

Загалом ворог застосував для повітряного нападу 70 засобів.