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Пєсков відхрестився від заяви, що Путін набере понад 90% голосів

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 19:12
Пєсков відхрестився від заяви, що Путін набере понад 90% голосів
Володимир Путін, фото Getty Images

За даними The New York Times, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах наступного року з результатом понад 90% голосів. Пізніше Пєсков заперечив ці слова.

Джерело: Пєсков у коментарі The New York Times і ТАСС

Пряма мова: "Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів".

Деталі: The New York Times, посилаючись на результати опитування "Левада-центру", зазначає, що популярність Путіна впала єдиний раз у вересні минулого року, коли в РФ було оголошено часткову мобілізацію.

За словами директора "Левада-центру" Дениса Волкова, тоді падіння підтримки Путіна було найбільшим за 30 років опитувань – приблизно з 80% до 50%.

Відтоді рівень підтримки Путіна повернувся приблизно до 80%, наскільки можна довіряти опитуванням у нинішніх умовах, пише видання.

Оновлено: Пізніше Пєсков у коментарі ТАСС заявив, що журналіст The New York Times неправильно інтерпретував його слова, написавши, що Путін набере у 2024 році більш ніж 90% голосів.

"Ні, це неправильно абсолютно інтерпретував автор цієї статті", - сказав Пєсков. Він додав, що справді зустрічався і розмовляв із цим журналістом, і одне з питань стосувалося виборів.

"І відповідь була такою: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна сказати, що, якщо він висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою", - заявив прес-секретар.

Що передувало: Як писала в липні "Медуза", у Кремлі вирішили, що на виборах 2024 року російський диктатор Володимир Путін має набрати понад 80%.

Теми: ПутінРосіявибори
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