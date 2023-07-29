Путін хоче отримати рекордні 80% підтримки на виборах - ЗМІ

У Кремлі вирішили, що на виборах 2024 року російський диктатор Володимир Путін має набрати понад 80%.

Джерело: "Медуза" з посиланням на співрозмовників

Деталі: Джерела в адміністрації Путіна пишуть, що такий результат забезпечуватимуть різними методами: "мобілізацією реальних прихильників президента, адміністративною та корпоративною мобілізацією, електронним голосуванням".

Він додає, що "позитивним тлом" для цього має бути форум-виставка "Россия", яка відкриється на ВДНГ у листопаді 2023-го і яка "покликана продемонструвати досягнення останніх років".

На цій же виставці Путін може оголосити про балотування на вибори, однак це ще не вирішено, повідомляють джерела видання.

Близькі до Кремля співрозмовники "Медузи" вважають, що форум "Россия" буде "важливим заходом кампанії" і "низкою свят".

За задумом Кремля, кожен день виставки буде присвячений або конкретному регіону, або певному виду спорту, або якійсь історичній особистості.

Технолог, який співпрацює з АП, у бесіді з "Медузою" зазначає, що, попри таку підготовку, політичному блоку Кремля буде не так просто забезпечити необхідний відсоток голосів, адже через війну все може швидко змінитися: "Я їм не заздрю. Сидиш, готуєш. А потім - бац! - і за місяць до виборів дрони бомблять умовно Кримський міст - і вся кампанія по п%#ді".