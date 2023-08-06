Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 17:55
У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію
Дмитро Пєсков і Володимир Путін, фото Getty Images

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не претендує на інші території України, окрім чотирьох областей і Криму, які вона вже незаконно записала у свою конституцію.

Джерело: Пєсков у коментарі The New York Times

Деталі: Журналіст запитав Пєскова, чи прагне Росія до захоплення нової української території, крім чотирьох "анексованих" областей.

"Ні. Ми просто хочемо контролювати всю територію, яка тепер записана в нашій конституції як наша", – відповів прессекретар Володимира Путіна.

Реклама:

Він також заявив, що наразі "немає підстав" для мирної угоди з Україною.

"Ми продовжуватимемо операцію (війну – ред.) в осяжному майбутньому", – заявив Пєсков.

Довідка: З 2014 року Росія проводила гібридну агресію проти України, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. У лютому 2022 року РФ почала відкрите повномасштабне вторгнення, захопивши також частину Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської та Київської областей, але згодом змушені були відступити, як пізніше й з більшої частини Харківщини і з частини Херсонщини.

ВІДЕО ДНЯ

5 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Таким чином, окупований Крим і ці території РФ безпідставно вважає частиною своєї країни. При цьому Росія також досі контролює невелику частину Харківської області, яку не записувала до своєї конституції. 

Теми: Росіявійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський анонсував "потужні речі" до Дня Незалежності

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" – Bild

фото Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки

НАЗК виявило ознаки корупції секретаря Запорізької міськради на більше ніж 9 мільйонів гривень

фотоБізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн

оновлено від 12:36, фотоВорог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Усі новини...
Росія
Пєсков відхрестився від заяви, що Путін набере понад 90% голосів
На кордоні з РФ запрацював пункт пропуску: можна повернутися з окупованих територій
Московський "Внуково" закрили - у Москві заявляють про БПЛА
Останні новини
23:32
Британія не визнає виходу Росії з угоди про подвійне оподаткування
23:16
Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков
23:09
фотоВ Угорщині відкрився завод Rheinmetall, де вироблятимуть найсучасніші БМП
22:56
відеоШольц під оплески і свист ультраправих захищав свою політику щодо підтримки України
22:45
Економічні новини 18 серпня: підозра Фрідману, зниження капітальних інвестицій
22:33
відеоСухопутні війська показали, як нищать ворожі гармати на Бахмутському напрямку
22:20
У Болгарії не виключили зіткнення Росії з НАТО в Чорному морі
22:02
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
21:56
відеоЗеленський анонсував "потужні речі" до Дня Незалежності
21:43
У Криму залізничників залучили до шпигунства за пасажирами - партизани
Усі новини...
Реклама: