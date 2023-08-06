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У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 17:55
У Кремлі заявили, що претендують лише на ту територію України, яку записали в конституцію
Дмитро Пєсков і Володимир Путін, фото Getty Images

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не претендує на інші території України, окрім чотирьох областей і Криму, які вона вже незаконно записала у свою конституцію.

Джерело: Пєсков у коментарі The New York Times

Деталі: Журналіст запитав Пєскова, чи прагне Росія до захоплення нової української території, крім чотирьох "анексованих" областей.

"Ні. Ми просто хочемо контролювати всю територію, яка тепер записана в нашій конституції як наша", – відповів прессекретар Володимира Путіна.

Він також заявив, що наразі "немає підстав" для мирної угоди з Україною.

"Ми продовжуватимемо операцію (війну – ред.) в осяжному майбутньому", – заявив Пєсков.

Довідка: З 2014 року Росія проводила гібридну агресію проти України, окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей. У лютому 2022 року РФ почала відкрите повномасштабне вторгнення, захопивши також частину Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Також на початку повномасштабного вторгнення російські війська окупували частину Чернігівської та Київської областей, але згодом змушені були відступити, як пізніше й з більшої частини Харківщини і з частини Херсонщини.

5 жовтня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав "закони про прийняття" до Російської Федерації захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. Таким чином, окупований Крим і ці території РФ безпідставно вважає частиною своєї країни. При цьому Росія також досі контролює невелику частину Харківської області, яку не записувала до своєї конституції. 

Теми: Росіявійнаокупація
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