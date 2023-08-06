Зеленський: Якщо є вітчизняні системи ППО й ППО партнерів, "Кинджали" Москві не допоможуть

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна знищила культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал", якими РФ довго намагалася залякувати не лише Україну, а і Європу та весь світ.

Джерело: Зеленський під час заходів з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть".

Деталі: Як розповів президент, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тис. літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тис. ворожих ударних дронів.

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Президент вручив воїнам Повітряних сил державні нагороди.

Зокрема, він передав ордени "Золота Зірка" рідним льотчиків – полковника Михайла Матюшенка та майора Юрія Красильнікова, які удостоєні звання Героя України посмертно.

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26 червня 2022 року їхній екіпаж як найбільш досвідчений попри складні умови та обстріли виконав небезпечне завдання зі знищення ворожого зенітно-ракетного комплексу "Панцир" на острові Зміїний. Військові впоралися із завданням, але їхній літак був уражений ворожими засобами ППО та впав у акваторії Чорного моря поблизу Зміїного.

Зеленський також вручив "Золоту Зірку" Героя України начальнику штабу – заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанту В'ячеславу Шамку. З початку збройної агресії РФ він брав безпосередню участь в організації протиповітряної оборони, зокрема міст Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо.

Найвищу державну нагороду з рук президента отримав і підполковник Ростислав Лазаренко, який із початку повномасштабного вторгнення Росії здійснив понад 360 бойових вильотів, особисто знищив більш як 100 одиниць ворожої техніки (танки, броньовані машини, автотранспортні засоби, автоцистерни пально-мастильних матеріалів).

Крім того, президент нагородив воїнів ПС ЗСУ орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, орденами "За мужність" II та III ступенів, орденами Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня.

У День Повітряних сил ЗСУ Зеленський також оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з воїнами, а також узяв участь у погашенні поштового набору "Винищувачі зла".

Також президент заслухав доповідь щодо роботи й можливостей комплексів Patriot та IRIS-T, які Україна отримала від партнерів.

Що передувало: 22 липня нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Україна розробила й тестує власні системи Протиповітряної оборони.