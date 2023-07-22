Україна розробила власні системи ППО середньої дальності – нардеп

Єгор Чернєв, фото з його Facebook

Нардеп від "Слуги народу", заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Україна розробила й тестує власні системи Протиповітряної оборони.

Джерело: Чернєв в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У нас є новітні системи ППО. Вони зараз середньої дальності.

Це, звісно, не аналог Patriot, SAMP-T чи IRIS-T. Думаю, що ближче до HAWK або середньої дальності систем. Вони, власне, українського виробництва і української розробки.

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Я не буду зараз називати імена цих розробок, вони зараз проходять тестування, досить вдало. Ракети вже розроблені".

Що передувало: 21 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що український ВПК вже виробляє засоби, що дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.