Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 20:11
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Пошкодження на Чонгарському мосту 6 серпня, фото з Telegram колаборанта Володимира Сальдо

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах.

Джерело: Стратком ЗСУ

Дослівно: "Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости".

Реклама:

Що передувало: У неділю окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.

Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.

Теми: Збройні силивійнаокупаціядороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський анонсував "потужні речі" до Дня Незалежності

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню "зернову угоду" – Bild

фото Затримали посадовицю військкомату: обіцяла за $1 тисячу відмазати від повістки

НАЗК виявило ознаки корупції секретаря Запорізької міськради на більше ніж 9 мільйонів гривень

фотоБізнесмени перед вторгненням продали для ЗСУ браковані міни за контрактом на 270 млн грн

оновлено від 12:36, фотоВорог завдав ракетного удару по Запоріжжю

Усі новини...
У МВС просять не вважати ідею заборонити виїзд чоловіків після війни позицією міністерства
Атака РФ на Хмельниччину: під час ліквідації наслідків загинув батько двох дітей
Зеленський: Якщо є вітчизняні системи ППО й ППО партнерів, "Кинджали" Москві не допоможуть
Зеленський: Якщо комусь здається, що війна "десь там", треба повертатися в реальність
Останні новини
01:55
оновлено від 23:50Росіяни тримають у Чорному морі корабель із 8-ма "Калібрами", а зі сходу – рухаються "Шахеди"
01:11
Запорізькій області загрожує балістика – ОВА
00:49
На Таврійському напрямку ворог за добу втратив 234 військових і 20 одиниць техніки
00:19
Обстріли Сумщини: за добу зафіксовано понад 120 вибухів
23:32
Британія не визнає виходу Росії з угоди про подвійне оподаткування
23:16
Нідерланди і Данія дали зелене світло на поставку Україні F-16 – Резніков
23:09
фотоВ Угорщині відкрився завод Rheinmetall, де вироблятимуть найсучасніші БМП
22:56
відеоШольц під оплески і свист ультраправих захищав свою політику щодо підтримки України
22:45
Економічні новини 18 серпня: підозра Фрідману, зниження капітальних інвестицій
22:33
відеоСухопутні війська показали, як нищать ворожі гармати на Бахмутському напрямку
Усі новини...
Реклама: