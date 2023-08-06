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У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території

Катерина ТищенкоНеділя, 6 серпня 2023, 20:11
У ЗСУ підтвердили ураження двох мостів на окупованій території
Пошкодження на Чонгарському мосту 6 серпня, фото з Telegram колаборанта Володимира Сальдо

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило удари по Чонгарському та Генічеському автомобільних мостах.

Джерело: Стратком ЗСУ

Дослівно: "Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости".

Що передувало: У неділю окупанти заявили про атаку ЗСУ на Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю.

Також гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ обстріляли міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою.

Теми: Збройні силивійнаокупаціядороги
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