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У Пакистані з рейок зійшов потяг: 30 загиблих, 100 поранених

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 00:58
У Пакистані з рейок зійшов потяг: 30 загиблих, 100 поранених
У Пакистані потяг зійшов з рейок, фото AFP

На півдні Пакистану внаслідок сходження поїзда з рейок щонайменше 30 людей загинули і 100 отримали поранення.

Джерело: ВВС

Деталі: Кілька вагонів потягу Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, приблизно за 275 км від найбільшого міста Карачі.

Поранених пасажирів доставили до найближчих лікарень.

Видання зазначає, що аварії на застарілій залізничній системі Пакистану не рідкість.

Міністр залізниці Саад Рафік заявив, що попереднє розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і вони намагаються встановити, що призвело до сходження з рейок.

Представник залізниці в Карачі повідомив, що щонайменше вісім вагонів зійшли з рейок.

У головних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан.

Залізничне сполучення між районами провінції Сінд призупинено.

Міністр інформації провінції Сінд Шарджіл Мемон повідомив BBC, що головним пріоритетом уряду є "рятувальні роботи, на яких ми повністю зосереджені".

Теми: аварія
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