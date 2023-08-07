У Пакистані з рейок зійшов потяг: 30 загиблих, 100 поранених

У Пакистані потяг зійшов з рейок, фото AFP

На півдні Пакистану внаслідок сходження поїзда з рейок щонайменше 30 людей загинули і 100 отримали поранення.

Джерело: ВВС

Деталі: Кілька вагонів потягу Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, приблизно за 275 км від найбільшого міста Карачі.

Поранених пасажирів доставили до найближчих лікарень.

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Видання зазначає, що аварії на застарілій залізничній системі Пакистану не рідкість.

Міністр залізниці Саад Рафік заявив, що попереднє розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і вони намагаються встановити, що призвело до сходження з рейок.

Представник залізниці в Карачі повідомив, що щонайменше вісім вагонів зійшли з рейок.

ВІДЕО ДНЯ

У головних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан.

Залізничне сполучення між районами провінції Сінд призупинено.

Міністр інформації провінції Сінд Шарджіл Мемон повідомив BBC, що головним пріоритетом уряду є "рятувальні роботи, на яких ми повністю зосереджені".