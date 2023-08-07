Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Пакистані з рейок зійшов потяг: 30 загиблих, 100 поранених

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 00:58
У Пакистані з рейок зійшов потяг: 30 загиблих, 100 поранених
У Пакистані потяг зійшов з рейок, фото AFP

На півдні Пакистану внаслідок сходження поїзда з рейок щонайменше 30 людей загинули і 100 отримали поранення.

Джерело: ВВС

Деталі: Кілька вагонів потягу Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, приблизно за 275 км від найбільшого міста Карачі.

Поранених пасажирів доставили до найближчих лікарень.

Реклама:

Видання зазначає, що аварії на застарілій залізничній системі Пакистану не рідкість.

Міністр залізниці Саад Рафік заявив, що попереднє розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і вони намагаються встановити, що призвело до сходження з рейок.

Представник залізниці в Карачі повідомив, що щонайменше вісім вагонів зійшли з рейок.

ВІДЕО ДНЯ

У головних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан.

Залізничне сполучення між районами провінції Сінд призупинено.

Міністр інформації провінції Сінд Шарджіл Мемон повідомив BBC, що головним пріоритетом уряду є "рятувальні роботи, на яких ми повністю зосереджені".

Теми: аварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
аварія
Атака Росії на ЗАЕС зачепить весь світ – топ-посадовець НАТО
Якщо аварія на ЗАЕС: на Запоріжжі провели навчання, близькі до реальності
Зіткнення поїздів в Індії: кількість загиблих зросла до 288
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: