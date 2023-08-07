На фронті загинув екснардеп

На війні Росії проти України на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.

Джерело: Telegram-канал Верховної ради

Деталі: У повідомленні зазначається, що "на Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою".

Довідково: Слабенко – колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.