Військові США відреагували на китайські та російські судна біля Аляски

Американські військові розгорнули сили для спостереження за 11 російськими і китайськими кораблями біля узбережжя Аляски.

Джерело: речник Північного командування США в інтерв'ю, цитує CNN

Деталі: За його словами, минулого тижня біля узбережжя Аляски працював російсько-китайський військово-морський патруль, що складався з кількох кораблів, це була демонстрація сили, яка викликала військову реакцію США, але не становила загрози для США чи Канади.

Північне Командування Збройних сил США і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки розгорнули літаки і кораблі для спостереження за російським і китайським патрулем, який перебував у міжнародних водах, додав речник.

Сенатори-республіканці від Аляски Ден Салліван і Ліза Мурковскі заявили в суботу, що загалом 11 російських і китайських кораблів діяли поблизу Алеутських островів.

У відповідь їх зустріли чотири есмінці ВМС США.

Мурковскі повідомила, що вона і Салліван вже кілька днів перебувають у "тісному контакті з керівництвом командування Аляски й отримали докладні засекречені матеріали про іноземні судна, які проходять транзитом через американські води на Алеутах".

Речник посольства Китаю Лю Пенгю повідомив, що "відповідно до щорічного плану співпраці між китайськими та російськими військовими, військові кораблі двох країн нещодавно провели спільне морське патрулювання у відповідних водах у західній та північній частинах Тихого океану. Ці дії не спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією".

Салліван нагадав, що китайські та російські судна підійшли так само близько до Аляски минулого літа і були зустрінуті кораблем Берегової охорони США, який в той час здійснював звичайне патрулювання – "прохолодна" реакція, додав сенатор, яка змусила його вимагати від вищого військового керівництва бути готовими до більш рішучої відповіді в майбутньому.

"З цієї причини я був радий побачити, що останнє патрулювання було зустрінуте чотирма есмінцями ВМС США, це посилає потужний сигнал (президенту Китаю) Сі Цзіньпіну і (президенту Росії Володимиру) Путіну про те, що Сполучені Штати без вагань будуть захищати і відстоювати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці", – сказав Салліван.

Нагадаємо: Росія і Китай значно посилили своє оборонне та економічне партнерство після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, згідно з липневим звітом американської розвідки, країни неодноразово обіцяли зміцнювати свої військові зв'язки.