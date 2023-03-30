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Китай планує поглиблювати "військову довіру" з Росією для захисту "справедливості"

Олена РощінаЧетвер, 30 березня 2023, 13:01
Китай планує поглиблювати військову довіру з Росією для захисту справедливості
Прапор Китаю, фото AFP via Getty Images

Китай заявив, що його військові готові працювати разом із російськими військовими для посилення стратегічної комунікації і координації.

Джерело: "Reuters" із посиланням на Міністерство оборони Китаю

Деталі: Речник Міноборони КНР Тан Кефей на пресконференції заявив, що Китай та Росія "працюватимуть разом над реалізацією глобальних ініціатив у сфері безпеки".

Тан сказав, що обидві країни поглиблюватимуть "військову довіру" і спільно захищатимуть "міжнародну справедливість і правосуддя".

Нагадаємо: Китайська влада на словах підтримує територіальну цілісність України, однак не готова засудити вторгнення Росії й реально протистояти війні. Натомість Китай пропонує свій "мирний план", а його лідер Сі Цзіньпін відвідує Москву, де домовляється із Володимиром Путіним про поглиблення партнерства

США застерігають Китай від передачі Росії озброєння на тлі війни проти України. 

19 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії.

ВІДЕО ДНЯ

24 березня президент США Джо Байден заявив, що Китай поки що не передавав зброю Росії.

Китай і США також мають претензії один до одного через питання Тайваню.

Теми: КитайРосія
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