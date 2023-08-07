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Цукерберг запропонував дату бою з Маском

Ольга Глущенко Понеділок, 7 серпня 2023, 06:36
Цукерберг запропонував дату бою з Маском
Маск і Цукерберг. Фото Getty Images

Генеральним директор Meta Марк Цукерберг заявив, що готовий провести бій із засновнико Space X та Tesla, а також власником соціальної платформи Х (раніше відомої як Twitter) Ілоном Маском 26 серпня.

Джерело: Цукерберг у Threads

Деталі: Цукерберг зазначив, що запропонував Маску провести бій 26 серпня, але не отримав підтвердження від опонента.

Що передувало: Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому ефірі на X.

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Передісторія:

  • Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв.
  • Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.

Теми: ЦукербергМаск
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