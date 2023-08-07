Цукерберг запропонував дату бою з Маском
Понеділок, 7 серпня 2023, 06:36
Генеральним директор Meta Марк Цукерберг заявив, що готовий провести бій із засновнико Space X та Tesla, а також власником соціальної платформи Х (раніше відомої як Twitter) Ілоном Маском 26 серпня.
Джерело: Цукерберг у Threads
Деталі: Цукерберг зазначив, що запропонував Маску провести бій 26 серпня, але не отримав підтвердження від опонента.
Що передувало: Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з Цукербергом буде транслюватися в прямому ефірі на X.
Передісторія:
- Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв.
- Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.