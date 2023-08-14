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Цукерберг про "бій у клітці": Маск несерйозний, час рухатися далі

Олена РощінаПонеділок, 14 серпня 2023, 13:44
Цукерберг про бій у клітці: Маск несерйозний, час рухатися далі
Dave Camarillo & Mark Zuckerberg, photo from Zuckerberg's Facebook

Власники соцмереж Meta (Facebook) і X (Twitter), імовірно, не матимуть "бою у клітці": Марк Цукерберг заявив, що Ілон Маск поводиться "несерйозно" й навіть не підтвердив дату двобою.

Джерело: "The Guardian", Марк Цукерберг у своїй соцмережі Threads

Пряма мова Цукерберга: "Я думаю, ми всі можемо погодитися, що Ілон несерйозний, і настав час рухатися далі. 

Я запропонував реальну зустріч. Дейна Вайт (бос UFC, Абсолютного бійцівського чемпіонату – ред.) запропонував зробити це законним змаганням для благодійності. Ілон не підтвердив дату, потім сказав, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренувальний раунд на моєму задньому дворі. 

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Якщо Ілон коли-небудь серйозно поставиться до справжньої дати та офіційної події, він знає, як зі мною зв'язатися. В іншому випадку, час рухатися далі. Я збираюся зосередитися на змаганнях з людьми, які серйозно ставляться до спорту".

 
Цукерберг показав, як тренується у себе в дворі, а потім звинуватив Маска в несерйозності 
Mark Zuckerberg in threads

Деталі: Технологічні мільярдери домовлялися про двобій із червня, коли Маск написав у Твіттері, що він "готовий до бою в клітці".

Цукерберг, який керує Facebook та Instagram, зробив скріншот твіту Маска і відповів: "Надішліть мені локацію".

ВІДЕО ДНЯ

Днями Маск, який є власником компаній Space X і Tesla, а також соцмережі X (раніше Twitter), повідомив, що бій із Цукербергом може відбутися в "епічній локації", яку він обговорював із міністром культури Італії.

Мер Помпеї Карміне Ло Сапіо заявив виданню Adnkronos, що його місто – найкраще місце для проведення змагання між Ілоном Маском та Марком Цукербергом, тож припустив, що "вибір впаде на Помпеї".

Однак 13 серпня Цукерберг звинуватив Маска в несерйозному ставленні до виклику.

Контекст: Напруженість у відносинах між двома технологічними мільярдерами зросла після того, як у липні компанія Meta, що належить Цукербергу, запустила додаток для текстових розмов Threads. Після запуску Twitter надіслав Цукербергу листа з вимогою припинити дії, стверджуючи, що Meta здійснила "незаконне привласнення комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Цукерберг займається змішаними єдиноборствами, і на початку цього року опублікував пост про завершення свого першого турніру з джиу-джитсу.

Минулого тижня Маск показав, як він піднімає гантелі в офісі, а потім – як підкидає дитину вгору, написавши: "Займаюся бойовими мистецтвами зі своїм спаринг-партнером".

 
Elon Musk in X (twitter)

Теми: ЦукербергМасксоцмережісвіт
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