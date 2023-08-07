Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Запорізьку область боєприпасами з хімічною речовиною

Олександр ШумілінПонеділок, 7 серпня 2023, 15:49
Росіяни обстріляли Запорізьку область боєприпасами з хімічною речовиною
Фото: АрміяInform

В районі Новоданилівки Запорізької області окупанти здійснили два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину, імовірно хлорпікрин.

Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram

Пряма мова: "Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси.

Минулої доби (6 серпня – ред.) противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали".

 
скриншот з Deepstatemap

Передісторія:

Теми: Запорізька областьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
ССО показали, як FPV-дрон росіян намагається влучити по евакуаційному авто
Мобілізований з епілепсією помер у військовій частині: розслідує прокуратура
Єрмак про саміти миру й переговори: Росію треба буде залучати при закінченні війни
Військком побив до втрати свідомості підлеглого: ДБР оголосило підозру
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: