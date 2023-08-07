Росіяни обстріляли Запорізьку область боєприпасами з хімічною речовиною
Понеділок, 7 серпня 2023, 15:49
В районі Новоданилівки Запорізької області окупанти здійснили два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину, імовірно хлорпікрин.
Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського у Telegram
Пряма мова: "Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси.
Минулої доби (6 серпня – ред.) противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали".
Передісторія:
- В ніч на 7 серпня у результаті удару росіян по житловому будинку у Херсоні одна людина загинула та ще 12 дістали поранення.