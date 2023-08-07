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Єрмак про саміти миру й переговори: Росію треба буде залучати при закінченні війни

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 17:07
Єрмак про саміти миру й переговори: Росію треба буде залучати при закінченні війни
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

Після зустрічі у Саудівській Аравії, що відбулася в ці вихідні, Україна планує провести два ключових саміти щодо "формули миру", а Росію до переговорів залучать на етапі закінчення війни. 

Джерело: глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами в Києві в понеділок, "Європейська правда"

Пряма мова Єрмака: "Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу "формулу миру" Зеленського з 10 пунктів… Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни".

Деталі: За словами Єрмака, у проміжку має відбутися кілька самітів за напрямками – за кожним із пунктів "формули миру" президента Володимира Зеленського, де будуть розроблені шляхи їх виконання. 

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Єрмак натякнув, що фінальний саміт може передбачати участь Росії.

В ОП розраховують на капітуляцію Росії до того часу, а також на присутність партнерів Києва на переговорах з РФ, сказав заступник Єрмака Ігор Жовква.

Пряма мова Єрмака: "Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією... Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати (йшлося про залучення держави-агресора – ред.)".

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Деталі: Єрмак підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план – неможливий. 

"І нас у цьому підтримали… Зокрема, представник Німеччини чітко сказав: ми не можемо допустити навіть думки про заморожений конфлікт та про те, що не будуть виведені війська", – сказав керівник Офісу президента України.

Цьому передувало: У МЗС РФ обурилися, що Росію не запросили на зустріч у Джидді (Саудівська Аравія): "Без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі з тематики української кризи не мають ані найменшої доданої вартості".

Передісторя:

  • В Офісі президента України розповіли, що за результатами зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" 5-6 серпня більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок. Також зазначили, що країн-учасниць виявилося утричі більше, ніж на першій такій зустрічі у Копенгагені.
  • У Джидді учасники порозумілися з приводу того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.

Знати більше: 10 кроків до переговорів про мир з РФ. "Формула миру" від Зеленського на саміті G20

УП, уточнено
Теми: переговориформула мируРосіяАндрій Єрмак
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