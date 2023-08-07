Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії
Держсекретар США Ентоні Блінкен у 15-ту річницю вторгнення Росії до Грузії нагадав РФ, що вона не дотримується зобов’язань, даних у 2008 році.
Джерело: Блінкен у Twitter, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Держсекретар нагадав, що сьогодні виповнюється п'ятнадцять років відтоді, як Росія вторглася до Грузії і окупувала 20% її території.
Пряма мова: "Росія все ще відмовляється дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню від 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення Грузії".
Деталі: Прем’єр Грузії Георгій Гахарія у відповідь підкреслив, що він вдячний США за рішучу підтримку грузинського суверенітету і територіальної цілісності.
Пряма мова Гахарія: "Російська агресія проти суверенної Грузії триває донині. Ми все ще боремося за вільну, сильну та успішну Грузію. Членство в ЄС і НАТО буде нашою остаточною перемогою".
Що передувало:
- 7 серпня кілька країн виступили із заявами на підтримку Грузії до 15-ї річниці вторгнення Росії в країну та окупації Цхінвальського регіону.
- Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.