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Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 7 серпня 2023, 18:16
Блінкен нагадав РФ про її зобов'язання щодо Грузії
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен у 15-ту річницю вторгнення Росії до Грузії нагадав РФ, що вона не дотримується зобов’язань, даних у 2008 році.

Джерело: Блінкен у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Держсекретар нагадав, що сьогодні виповнюється п'ятнадцять років відтоді, як Росія вторглася до Грузії і окупувала 20% її території. 

Пряма мова: "Росія все ще відмовляється дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню від 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення Грузії".

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Деталі: Прем’єр Грузії Георгій Гахарія у відповідь підкреслив, що він вдячний США за рішучу підтримку грузинського суверенітету і територіальної цілісності. 

Пряма мова Гахарія: "Російська агресія проти суверенної Грузії триває донині. Ми все ще боремося за вільну, сильну та успішну Грузію. Членство в ЄС і НАТО буде нашою остаточною перемогою".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 серпня кілька країн виступили із заявами на підтримку Грузії до 15-ї річниці вторгнення Росії в країну та окупації Цхінвальського регіону.
  • Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. За підсумками війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" регіонів.

Теми: БлінкенСШАРосіяГрузія
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