Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Одещині планують відкрити пляжний сезон незабаром

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 19:10
На Одещині планують відкрити пляжний сезон незабаром
Фото: unsplash.com

Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова: "Станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.

Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

… До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше.

Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі". 

Деталі: Він уточнив, що пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями

Довідково: ОК "Південь" регулярно попереджає про надзвичайно високу мінну небезпеку узбережжя та прибережних вод, посилену наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. 

Крім того, як повідомляє ОК "Південь", провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.

Теми: ОдесаОдеська областьпляжірозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Одеса
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Команда моніторингу спадщини зафіксувала руйнування 55 об'єктів в Одесі
В Одесі затримали юрисконсульта "партії Шарія": працював на російську розвідку
Останні новини
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
Усі новини...
Реклама: