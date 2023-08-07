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На Одещині планують відкрити пляжний сезон незабаром

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 19:10
На Одещині планують відкрити пляжний сезон незабаром
Фото: unsplash.com

Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова: "Станом на сьогодні констатуємо, що якість води у Чорному морі стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам.

Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.

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… До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше.

Але закликаю всіх укластися в строки, щоб уже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде до +30, тож чекаємо всіх на наші найкращі в світі пляжі". 

Деталі: Він уточнив, що пляжі мають бути обладнані захисними сітками, що унеможливлюють потрапляння мін, спостережно-рятувальними постами, буями, засобами гучного мовлення та наявними поблизу укриттями

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Довідково: ОК "Південь" регулярно попереджає про надзвичайно високу мінну небезпеку узбережжя та прибережних вод, посилену наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. 

Крім того, як повідомляє ОК "Південь", провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.

Теми: ОдесаОдеська областьпляжірозмінування
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