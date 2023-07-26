На берегах Одещини та Миколаївщини вибухнули міни, винесені штормом

На узбережжя Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях 25-26 липня через шторм винесло щонайменше три міни, які здетонували.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Штормова погода в морі призвела до підвищення мінної небезпеки.

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У вівторок ввечері на чорноморське узбережжя в Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. Люди не постраждали.

У середу вранці неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.

Дослівно ОК "Південь": "Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів.

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До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.

Будьте пильні і обережні. Дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану. Бережіть себе, не наражайте на небезпеку!".