Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На берегах Одещини та Миколаївщини вибухнули міни, винесені штормом

Олена РощінаСереда, 26 липня 2023, 11:47
На берегах Одещини та Миколаївщини вибухнули міни, винесені штормом
Мінна небезпека на березі Чорного моря, фото AFP via Getty Images

На узбережжя Чорного моря в Одеській та Миколаївській областях 25-26 липня через шторм винесло щонайменше три міни, які здетонували.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Штормова погода в морі призвела до підвищення мінної небезпеки.

У вівторок ввечері на чорноморське узбережжя в Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. Люди не постраждали.

Реклама:

У середу вранці неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких не вдалось встановити.

Дослівно ОК "Південь": "Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. 

До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін.

ВІДЕО ДНЯ

Будьте пильні і обережні. Дотримуйтесь норм та обмежень правового режиму воєнного стану.  Бережіть себе, не наражайте на небезпеку!".

Теми: Чорне мореОдеська областьМиколаївська областьмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Чорне море
Британське МЗС побоюється атак Росії на цивільні кораблі в Чорному морі
Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі – Держдеп
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Останні новини
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
11:36
Литва закриє два КПП на кордоні з Білоруссю
11:35
У Полтаві знесли пам’ятник радянському генералу Зигіну
Усі новини...
Реклама: