Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до 57

У Покровську після російського ракетного удару по житлових будинках в центрі міста кількість поранених і травмованих сягнула 57 осіб.

Джерело: начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк, цитує Суспільне

Пряма мова: "Станом на 0:30 кількість поранених і травмованих збільшилась до 57. Число загиблих залишається незмінним. Їх сім. Розпочався розбір завалів".

Що передувало: Внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках в центрі Покровська загинули 7 людей, ще близько 30 дістали поранення. Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.