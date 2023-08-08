Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до 57
Вівторок, 8 серпня 2023, 01:38
У Покровську після російського ракетного удару по житлових будинках в центрі міста кількість поранених і травмованих сягнула 57 осіб.
Джерело: начальник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк, цитує Суспільне
Пряма мова: "Станом на 0:30 кількість поранених і травмованих збільшилась до 57. Число загиблих залишається незмінним. Їх сім. Розпочався розбір завалів".
Що передувало: Внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках в центрі Покровська загинули 7 людей, ще близько 30 дістали поранення. Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.
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