Ракетний удар по Покровську: 7 загиблих, близько 30 поранених, зокрема рятувальники та поліцейські

Внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках в центрі Покровська загинули 7 людей, ще близько 30 дістали поранення. Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, голова ДСНС Сергій Крук у Telegram, Суспільне із посиланням на коментар начальника Покровської МВА Сергія Добряка

Пряма мова Клименка: "5 загиблих та 18 поранених – наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям

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Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору".

Деталі: Голова ДСНС Сергій Крук підтвердив загибель співробітника служби порятунку. За його словами, поранені ще 5 рятувальників.

Пізніше Зеленський повідомив, що загиблим внаслідок повторного удару по місту співробітником ДСНС є полковник Андрій Омельченко

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Оновлено: Клименко повідомив, що станом на 21:50 кількість поранених зросла до 31, з них 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина. Триває розбір завалів.

Кириленко повідомив, що станом на 22:00 надійшла інформація про 5 загиблих і 14 поранених цивільних (серед поранених 11-річна дитина). Крім того, відомо про двох загиблих працівників ДСНС та одного військового. Поранені 9 поліцейських, працівник місцевої адміністрації та військовий.

Відео з місця влучання в Покровську pic.twitter.com/xfZRDjWedb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 7, 2023

Суспільне із посиланням на коментар начальника Покровської МВА Сергія Добряка повідомляє про 7 загиблих та 27 поранених. Поранені направлені до місцевої лікарні, двоє у важкому стані направлені до Дніпра. Розбір завалів тимчасово призупинили.

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