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Ракетний удар по Покровську: 7 загиблих, близько 30 поранених, зокрема рятувальники та поліцейські

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 7 серпня 2023, 23:50
Ракетний удар по Покровську: 7 загиблих, близько 30 поранених, зокрема рятувальники та поліцейські
Фото з телеграм глави ова павла кириленка

Внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках в центрі Покровська загинули 7 людей, ще близько 30 дістали поранення. Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram, голова ДСНС Сергій Крук у TelegramСуспільне із посиланням на коментар начальника Покровської МВА Сергія Добряка

Пряма мова Клименка: "5 загиблих та 18 поранених – наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб.

Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розбираємо завали, рятуємо людей від російського терору".

Деталі: Голова ДСНС Сергій Крук підтвердив загибель співробітника служби порятунку. За його словами, поранені ще 5 рятувальників.

Пізніше Зеленський повідомив, що загиблим внаслідок повторного удару по місту співробітником ДСНС є полковник Андрій Омельченко

Оновлено: Клименко повідомив, що станом на 21:50 кількість поранених зросла до 31, з них 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина. Триває розбір завалів.

Кириленко повідомив, що станом на 22:00 надійшла інформація про 5 загиблих і 14 поранених цивільних (серед поранених 11-річна дитина). Крім того, відомо про двох загиблих працівників ДСНС та одного військового. Поранені 9 поліцейських, працівник місцевої адміністрації та військовий.

Суспільне із посиланням на коментар начальника Покровської МВА Сергія Добряка повідомляє про 7 загиблих та 27 поранених. Поранені направлені до місцевої лікарні, двоє у важкому стані направлені до Дніпра. Розбір завалів тимчасово призупинили.

Передісторія: 

  • Ввечері російські війська завдали ракетного удару по центру міста Покровськ Донецької області, повідомлялось про пошкодження багатоповерхівок, 1 загиблого та 7 поранених.

Теми: ДСНСДонецька областьракетний ударжертви
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