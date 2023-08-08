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У Білорусі будують нове наметове містечко для "вагнерівців" – ЦНС

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 12:59
У Білорусі будують нове наметове містечко для вагнерівців – ЦНС
ВАГНЕР, ФОТО: СПРОТИВ

У Білорусі розпочалося будівництво наметового містечка для "вагнерівців" біля аеродрому Зябровка для розміщення близько 1000 найманців.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За інформацією від підпілля, на кордоні з Україною, в населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь, будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер." Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.

Водночас зберігається висока ймовірність застосування "Вагнеру" для імітації діяльності у рамках підтримки  інформаційної операції рф та РБ по тиску на країни населення Європи.

Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали"".

Деталі: У ЦНС зазначають, що на первинному етапі в рамках такої інформаційної операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Що передувало: У Державній прикордонній службі зазначали, що Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місцерозташування в РБ наразі не становлять загрози для України.

Теми: БілорусьВагнерпровокаціївійна
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