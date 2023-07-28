Прикордонники про "вагнерівців" у Білорусі: Нагнітають ситуацію

"Вагнерівці" в Ростові-на-Дону в червні 2023 року. фото Getty Images

У Державній прикордонній службі зазначають, що Білорусь використовує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місцерозташування в РБ наразі не становлять загрози для України.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, безпосередньо по лінії держрубежа – спокійною.

Прикордонники не фіксують поблизу кордону якогось переміщення техніки чи особового складу жодних підрозділів, які би могли становити загрозу для України.

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Але звісно, пильна увага прикута до перебування російських найманців з приватних військових компаній на території РБ.

За даними ДПСУ, наразі "вагнерівців" на території Білорусії трохи більше 5 тисяч і вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною.

Пряма мова: "Проте підрозділи розвідки, в тому числі розвідки Держприкордонслужби продовжують відстежувати умови їхнього перебування, як вони будуть у подальшому залучені, і наскільки вони становитимуть загрозу Україні.

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Зараз бачимо, що вони більше нагнітають ситуацію, в тому числі стосовно країн Європейського союзу. Це такий собі один із факторів впливу, який вони продовжують використовувати".

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", бо хочуть атакувати Польщу.