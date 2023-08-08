Генсек Ради Європи відреагувала на ракетний удар Росії по Покровську

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний удар Росії по українському Покровську 7 серпня.

Джерело: Пейчинович-Бурич у Twitter, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Я найрішучішим чином засуджую російську атаку на готель та квартири в Покровську. Ці злочини не повинні залишитися безкарними".

Деталі: Станом на 11:00 годину ранку 8 серпня кількість поранених внаслідок ракетного удару в Покровську зросла до 88 особи, загинуло 7 людей; за попередньою інформацією, під завалами людей немає.

Серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.