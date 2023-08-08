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Кількість поранених у Покровську зросла до 88, загинуло 7, попередньо без людей під завалами

Ольга Глущенко , Тетяна ЛозовенкоВівторок, 8 серпня 2023, 11:45
Кількість поранених у Покровську зросла до 88, загинуло 7, попередньо без людей під завалами
наслідки ракетного удару в Покровську, фото МВС

Станом на 11:00 годину ранку кількість внаслідок ракетного удару в Покровську поранених зросла до 88 особи, загинуло 7 людей; за попередньою інформацією, під завалами людей немає.

Джерело: МВС, ДСНС, очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram та в ефірі марафону новин

Деталі: У відомстві оприлюднили оновлену інформацію щодо постраждалих у Покровську

Зазначається, що загинуло 7 осіб.

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67 людей поранено, з них – 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.

"Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів", – додали в МВС.

Доповнено: У ДСНС повідомили, що у Покровську ліквідовано п’ять осередків пожеж на загальній площі 75 кв.м. в житловому будинку та готелі.

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За попередньою інформацією, під завалами людей немає. Підрозділами ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку.

Оновлено об 11:20: Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що станом на 11:00 відомо про 7 загиблих (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий) та 81 пораненого (39 цивільних, серед яких двоє дітей - 2006 і 2012 року народження, 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових).

Станом на 11:00 зафіксовані пошкодження 12 багатоповерхівок, будівель готелю, прокуратури, пенсійного фонду, аптеки, двох магазинів, двох кафе та двох цивільних автомобілів.

Оновлено об 11:45: Кириленко повідомив в ефірі національного марафону новин про 88 поранених та 7 загиблих. Він додав, що дані збираються оперативно з лікарень. Там присутності представники військових адміністрацій.

Що передувало: Внаслідок російського ракетного удару по житлових будинках в центрі Покровська загинули 7 людей, ще близько 30 дістали поранення. Зокрема, серед загиблих є заступник начальника ДСНС області, серед постраждалих є поліцейські, рятувальники та дитина.

Згодом повідомлялося про 57 постраждали.

Теми: ракетний ударДонецька область
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