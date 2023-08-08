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На Бахмутському напрямку ЗСУ тримають ініціативу: знищили вузол зв'язку РФ та 65 окупантів

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 13:53
На Бахмутському напрямку ЗСУ тримають ініціативу: знищили вузол зв'язку РФ та 65 окупантів
ілюстративне фото 36-ї ОБрМП

На Бахмутському напрямку українські військові зберігають за собою ініціативу попри сильний опір ворога, зокрема щільну роботу важкої артилерії РФ.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Бахмутський напрямок залишається напрямком, де наші Сили оборони тримають ініціативу. Ворог відчайдушно чинить опір, в тому числі використовуючи всі види артилерії – від мінометів до реактивних систем залпового вогню.

508 разів за цю добу наносив удари по наших позиціях, 6 авіанальотів, 16 боєзіткнень відбулося, в ході яких знищено 65 окупантів, 120 поранено та троє узяти в полон, також знищено ворожий танк, самохідну артилерійську установку "Гвоздика", одну гармату "Мста-Б", польовий склад із боєприпасами і 5 вантажівок.

Також, що символічно (8 серпня відзначається День українських військ зв‘язку та кібербезпеки), було знищено ворожий вузол зв'язку".

Деталі: За словами Череватого, українські артилеристи якістю і філігранністю виконання завдань перекривають кількісну перевагу артилерійської зброї ворога.

Теми: Бахмутвійна
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