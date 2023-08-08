Атаки РФ на Харківщині: кількість загиблих у Кругляківці зросла до трьох

Кількість загиблих від атак на село Кругляківка у Харківській області, які російська армія здійснила 7 серпня, зросла з двох до трьох.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "Станом на 13:18 кількість загиблих зросла до трьох: загинули 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 та 52 років".

Деталі: 7 серпня приблизно о 19:00 російські військові завдали удар чотирма керованими авіабомбами по с. Кругляківка Куп‘янського району Харківської області. Коли на місце ударів приїхали правоохоронці та працівники ДСНС, окупанти обстріляли село з РСЗВ.

Реклама:

Повідомлялося про двох загиблих та дев‘ятьох поранених. Від авіаудару загинули 45-річна жінка та 65-річний чоловік, отримали поранення 57-річна та 60-річна жінки та троє чоловіків віком 61, 59 та 46 років. Внаслідок обстрілу було травмовано двох поліцейських віком 21 та 24 роки і двох рятувальників віком 22 та 46 років.

Було пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків.