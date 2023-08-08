Міноборони РФ збрехало про удар по пункту управління в Покровську. В ЗСУ прокоментували

Через день після ракетного удару по мирних жителях Покровська Міноборони РФ збрехало про ураження пункту управління об'єднаного угруповання ЗСУ "Хортиця". У Силах оборони України зазначають, що це вже третє чи четверте "знищення".

Джерело: представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, якого цитує російська служба ВВС, заступник командувача ОСУВ "Хортиця", речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі УП

Деталі: Наступного дня після обстрілу Покровська на Донеччині, внаслідок якого в місті постраждали готель і багатоквартирний будинок та загинули щонайменше семеро людей і майже 90 були поранені, Міноборони Росії заявило, що завдало удару в районі "Красноармійська" (радянська назва Покровська) та начебто вразило "передовий пункт управління об'єднаного угруповання українських військ "Хортиця"".

Зі свого боку речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий у коментарі "Українській правді" спростував нову заяву кремлівської пропаганди.

Пряма мова: "Ця інформація брехливої російської пропаганди, звісно, не відповідає дійсності. Вони вже третій чи четвертий раз "знищують" цей пункт управління. Російські терористи продовжують воювати із мирними людьми.

Відповідь ворогу від "знищеного" колективу "Хортиці" буде надходити й надалі".