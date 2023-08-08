На Заході вже не чекають прориву України на фронті до холодів і побоюються звинувачень – ЗМІ

Чиновники країн-партнерів України дедалі більше усвідомлюють нереалістичність початкових очікувань від українського контрнаступу, вже не чекають великого прогресу на фронті до осені й побоюються "гри у звинувачення" з боку України.

Джерело: CNN

Деталі: Після тижнів довгоочікуваного контрнаступу України західні офіційні особи все більше "тверезіють" в оцінках щодо здатності українських сил відвоювати значну територію, повідомили CNN чотири високопоставлені американські і західні чиновники, які ознайомилися з останніми розвідувальними даними.

"Протягом наступних кількох тижнів вони ще подивляться, чи є шанс досягти певного прогресу. Але те, що вони (українці – ред.) дійсно досягнуть прогресу, який змінить баланс цього конфлікту, я думаю, вкрай, вкрай малоймовірно", – сказав високопоставлений західний дипломат в інтерв'ю CNN.

"Наші брифінги протвережують. Нам нагадують про виклики, з якими вони стикаються", - сказав депутат Майк Квіглі, демократ від штату Іллінойс, який нещодавно повернувся із зустрічей в Європі з американськими командирами, що тренують українські бронетанкові війська.

За словами Квіглі, "це найскладніший час війни".

Основним викликом для українських військ залишається прорив через багатошарові оборонні лінії Росії у східній і південній частинах країни, які позначені десятками тисяч мін і розгалуженою мережею окопів.

CNN пише, що українські війська зазнали там "приголомшливих втрат", що змусило українське командування затримати деякі підрозділи для перегрупування та зменшення втрат.

Пряма мова високопоставленого західного дипломата: "Росіяни мають кілька оборонних ліній, і вони (українські війська – ред.) насправді не пройшли першу лінію. Навіть якщо вони продовжуватимуть воювати протягом наступних кількох тижнів – якщо вони не змогли здійснити більше проривів протягом останніх 7-8 тижнів, яка ймовірність того, що вони раптом, з більш виснаженими силами, зроблять їх? Тому що умови дуже важкі".

Деталі: Високопоставлений американський чиновник заявив, що США визнають труднощі, з якими стикаються українські сили, але зберігають надію на відновлення прогресу.

"Ми всі визнаємо, що це відбувається важче і повільніше, ніж будь-кому хотілося б, включно з українцями, але ми все ще віримо, що є час і простір для того, щоб вони могли досягти прогресу", – сказав цей чиновник.

Багато посадовців заявили, що наближення осені, коли очікується погіршення погодних і бойових умов, дає українським силам обмежений час для просування вперед.

Крім того, західні офіційні особи кажуть, що повільний прогрес викриває складність трансформації українських військ в об'єднані механізовані бойові підрозділи, які іноді проходять лише восьмитижневу підготовку на танках та інших нових системах озброєння, що постачаються із Заходу.

Високопоставлений американський військовий чиновник назвав відсутність прогресу на місцях однією з причин того, що українські війська частіше завдають ударів по російській території, "намагаючись показати вразливість Росії".

CNN зазначає, що останні оцінки є помітною зміною в порівнянні з оптимізмом на початку контрнаступу.

Ці посадовці кажуть, що ті очікування були "нереалістичними" і тепер сприяють тиску на Україну з боку декого на Заході, щоб розпочати мирні переговори, в тому числі розглянути можливість територіальних поступок. "Путін чекає на це. Він може пожертвувати тілами і виграти час", – сказав Квіглі.

Деякі чиновники побоюються, що зростання розриву між очікуваннями й результатами призведе до "гри у звинувачення" між українськими чиновниками та їхніми західними прихильниками, що може створити розбіжності всередині альянсу, який залишається в основному цілісним майже два роки після початку війни.

Пряма мова високопоставленого західного дипломата: "Проблема, звичайно, полягає в перспективі того, що українці будуть шукати винних, а потім звинувачувати в цьому нас".

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський на Аспенському безпековому форумі в липні вказав на повільне надходження зброї з Заходу як на причину повільного прогресу ЗСУ: "Ми планували почати (контрнаступ) навесні, але не почали. Тому що, чесно кажучи, у нас недостатньо боєприпасів і озброєння, і недостатньо належним чином підготовлених бригад. Я маю на увазі належним чином навчених цій зброї".