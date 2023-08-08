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Українські військові зайшли на першу лінію оборони окупантів на Півдні

"Українська правда"Вівторок, 8 серпня 2023, 18:50
Українські військові зайшли на першу лінію оборони окупантів на Півдні
Фото: Генштаб

Українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та зайшли на першу лінію оборони окупантів. 

Джерело: заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в етері телемарафону "Єдині новини" 

Пряма мова: "Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. На цьому напрямку є просування сотнями метрів. Також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку

Ми вже зайшли на першу лінію окупантів і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми рухаємось вперед і цей рух уповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації". 

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Деталі: За словами Кузьміна, на цьому напрямку високий рівень мінування полів та інженерних загороджень росіян.  

Заступник командувача розповів, що стає дедалі більше підготовлених росіян. Війська РФ кидають резерви з другої лінії оборони, зокрема морських піхотинців, десантників та спецпризначенців.

Передісторія:

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Теми: війна
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