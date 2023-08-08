Українські військові зайшли на першу лінію оборони окупантів на Півдні
Українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та зайшли на першу лінію оборони окупантів.
Джерело: заступник командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін в етері телемарафону "Єдині новини"
Пряма мова: "Українські війська продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. На цьому напрямку є просування сотнями метрів. Також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку
Ми вже зайшли на першу лінію окупантів і перша лінія дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми рухаємось вперед і цей рух уповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації".
Деталі: За словами Кузьміна, на цьому напрямку високий рівень мінування полів та інженерних загороджень росіян.
Заступник командувача розповів, що стає дедалі більше підготовлених росіян. Війська РФ кидають резерви з другої лінії оборони, зокрема морських піхотинців, десантників та спецпризначенців.
Передісторія:
- 7 серпня поблизу Роботиного Запорізької області 47-ма механізована бригада ЗСУ знищила російський ударний гвинтокрил Ка-52 з переносного зенітного ракетного комплексу.