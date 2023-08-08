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Компенсація за номер у готелі: суд скасував виправдувальний вирок екснардепу "Опоблоку"

Валентина РоманенкоВівторок, 8 серпня 2023, 19:16
Компенсація за номер у готелі: суд скасував виправдувальний вирок екснардепу Опоблоку
ДМИТРО КОЛЄСНІКОВ, ФОТО: WIKIPEDIA

Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок щодо народного депутата 8 скликання від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова, який отримав компенсацію за орендоване житло, маючи дві квартири в Києві.

Джерело: пресслужба ВАКС, Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно ВАКС: "За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони обвинувачення і захисту, виправдувальний вирок скасувала та призначила новий розгляд кримінального провадження у Вищому антикорупційному суді".

Деталі: Тепер справа відправиться на новий розгляд в першу інстанцію.

Як зазначає ЦПК, рішення ухвалила колегія у складі Віктора Панкулича, Сергія Боднара та Ігоря Панаіда.

За версією САП, Колєсніков незаконно отримав 758 тисяч грн компенсації за оренду номеру в готелі "Київ", адже мав у власності дві квартири в столиці. 

Дії колишнього нардепа кваліфікували за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки). Ця стаття передбачає максимальне покарання у 6 років в’язниці.

У першій інстанції думки суддів розійшлися. Судді Віталій Крикливий та Маркіян Галабала вказали, що кваліфікація прокурорів була хибною. На їхню думку, дії Колєснікова слід було кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Це тяжчий злочин, за яким екснардепу загрожувало б до 12 років ув’язнення з конфіскацією.

Однак прокурор правом зміни обвинувачення під час розгляду не скористався, а самостійно змінити кваліфікацію судді не могли, оскільки це погіршувало б становище обвинуваченого.

Натомість суддя Віктор Ногачевський виклав окрему думку, в якій сказав, що Колєснікова треба було все ж таки визнавати винуватим за ч.2 ст.364 КК, але не за "зловживання владою", а за "зловживання службовим становищем".

Цікаво, що на суді Колєсніков підтверджував, що він дійсно ще у 2009 році став власником однієї квартири у Києві, а за рік вони з дружиною стали власниками другої квартири, зазначає ЦПК.

Але нібито ще до 2014 року фактичні шлюбні відносини між ними припинилися і він "як справжній мужчина" залишив квартири дружині, бо "за моральними принципами не міг ними користуватися". Тим більше проживати там було складно, бо вони обидві нібито мали проблеми з опаленням та гарячою водою.

В результаті перша інстанція нардепа виправдала. Це рішення оскаржили і прокурор, і захист.

Таким чином апеляція вирок скасувала і відправила справу на новий розгляд. 

Теми: Антикорупційний суд
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