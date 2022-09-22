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Суд виправдав екснардепа від Опоблоку, йому повернуть заставу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 вересня 2022, 11:33
Суд виправдав екснардепа від Опоблоку, йому повернуть заставу
Дмитро Колєсніков, фото: Wikipedia

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала невинуватим депутата Верховної Ради VIII скликання у вчиненні кримінального правопорушення та виправдала його.

Джерело: пресслужба Вищого антикорупційного суду, САП

Дослівно: "Колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала невинуватим депутата Верховної Ради VIII скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, та виправдала у зв`язку із недоведеністю наявності в його діях складу даного кримінального правопорушення".

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Деталі: За даними джерел УП мова йде про колишнього депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова.

Повідомляється, що екснардепу повернуть заставу у розмірі 750 000 грн.

Що було раніше: За даними САП протягом грудня 2014 року - жовтня 2018 року колишній народний обранець незаконно отримав із державного бюджету 738,74 тис. гривень компенсації на витрати за винайм номеру у готелі "Київ" нібито через те, що не мав власного житла в столиці.

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Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ обвинувальний акт щодо екс-нардепа було скеровано до суду.

У жовтні 2018 року Колєснікова хотіли позбавити недоторканності разом із Олександром Вілкулом за підозрою у правопорушеннях, ймовірно вчинених ними під час перебування на державних посадах за президентства Віктора Януковича. Однак парламент не проголосував за позбавлення Колєснікова недоторканності.

Теми: Опозиційний блоксудкорупція
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