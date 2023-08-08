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Зеленський назвав контрнаступ "складним", але є важливий позитив

Олександр ШумілінВівторок, 8 серпня 2023, 19:39
Зеленський назвав контрнаступ складним, але є важливий позитив
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає український контрнаступ "складним", проте важливим позитивом є те, що ініціатива належить Україні.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить слова Зеленського в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ

Пряма мова: "Контрнаступ складний. Відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче".

Деталі: Але Зеленський наголосив, що контрнаступ "це коли наступає армія, а не відступає назад. І це важливий позитив, ініціатива в руках України".

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Пряма мова: "Дуже складно так довго воювати. Дуже складно, коли в тебе дефіцит тієї чи іншої зброї. Все це дуже складно, тому що це війна. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що росіянам складніше. У нас в очах втома, а в їхніх очах - страх".

"Росія, на відміну від нас, реально може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Це вийти з нашої території. Тому що Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації. Це ніколи не було нашою метою. Ми деокупуємо свої території. І в цьому різниця. Їм є куди повертатися, а нам - ні".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше CNN повідомило, що чиновники країн-партнерів України дедалі більше усвідомлюють нереалістичність початкових очікувань від українського контрнаступу, вже не чекають великого прогресу на фронті до осені й побоюються "гри у звинувачення" з боку України.

Теми: війнаЗеленський
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