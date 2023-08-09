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США підтримують зусилля України у боротьбі з російськими шпигунами – Держдеп

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 06:19
США підтримують зусилля України у боротьбі з російськими шпигунами – Держдеп
ілюстативне фото з сайту MD.USEMBASSY.GOV

У Державному департаменті США, коментуючи інформацію про ймовірну підготовку замаху на президента Володимира Зеленського під час поїздки на Миколаївщину, заявили, що підтримують Україну у боротьбі з російськими інформаторами.

Джерело: речник Держдепу Метью Міллер, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Міллер заявив, що у Вашингтоні бачили повідомлення про потенційний замах на Зеленського, однак коментувати деталі – це компетенція української сторони.

"Ми повною мірою підтримуємо загальні зусилля України щодо притягнення людей до відповідальності за ці дії", – наголосив він.

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Речник Держдепу також повідомив, що США спостерігають шпигунську і розвідувальну активність РФ в Україні впродовж певного часу.

Нагадаємо: Служба безпеки України заявила 7 серпня, що затримала російську інформаторку, яка готувала повітряний удар росіян по Миколаївщині під час візиту президента Володимира Зеленського.  

Теми: СШАСБУЗеленський
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