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Сирський: Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку, але оборона міцна

Станіслав ПогоріловСереда, 9 серпня 2023, 11:12
Сирський: Росіяни створили кулак для прориву на Куп’янському напрямку, але оборона міцна
Олександр Сирський, фото: Telegram

Російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп’янський напрямок, створивши наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів "Шторм -Z", йдуть інтенсивні бої – деякі позиції по декілька разів переходять з рук в руки.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у коментарі УП

Пряма мова Сирського: "Мета противника - прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо до Куп’янська. Бойові дії зараз відрізняються надзвичайною інтенсивністю. Окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки".

Деталі: За його словами, одночасно ворог наступом із району Новоселівське здійснював спробу розсікти угрупування захисників ударом у фланг та оточити частину підрозділів бригади, яка тримає там оборону, але безуспішно. "Наші бійці мужньо тримають оборону, відбиваючи всі спроби противника просунутися вперед", - підкреслив командувач.

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Також Сирський повідомив, що побувавши на цьому напрямку оборони разом з командирами обговорив можливі подальші дії росіян та варіанти дій захисників.

Як наслідок, були прийняті всі необхідні рішення для "гарантованого стримування противника та створення умов для подальшого його розгрому". Зокрема, йдеться про додаткове посилення військових частин всіма необхідними силами і засобами та боєприпасами.

Що було раніше: 8 серпня Сирський приїжджав в район бойових дій на Куп’янський напрямок, де попрацював з командирами для прийняття оперативних рішень.

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Теми: війнаУкраїнаРосіяНасіров
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