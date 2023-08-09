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Силовики прийшли з обшуками до "регіонала", колишнього власника "Прямого"

Валентина РоманенкоСереда, 9 серпня 2023, 12:10
Силовики прийшли з обшуками до регіонала, колишнього власника Прямого
Макєєнко. фото Коммерсантъ

Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України I, III – VII скликань, колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" Володимира Макєєнка.

Джерело: пресслужби ДБР, СБУ та ОГП

Деталі: У межах досудового розслідування правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях, які використовуються колишнім нардепом і пов’язаними з ним особами, а також маєтку у ДК "Конча-Заспа".

Обшуки проводяться також за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.

ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 млн грн.

Що передувало: У 2019 році в Макєєнка ДБР також проводило обшуки.

Тоді повідомлялося, що обшуки стосуються справи про ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

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Теми: обшукиДБР
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