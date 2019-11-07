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Через Порошенка у власника "Прямого" проводять обшуки

Четвер, 7 листопада 2019, 10:25
Через Порошенка у власника Прямого проводять обшуки
Фото: Дмитро Ларін УП

В офіційного власника телеканалу "Прямий" ексрегіонала Володимира Макеєнка проводять обшуки, через провадження щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердили у пресслужбі ДБР, про це повідомляє сайт "Прямий", пресслужба партії "Європейська солідарність"

Зокрема, на "Прямому" стверджують, що обшук відбувається за постановою суду, проте заявляють, що правоохоронець відмовився повідомляти, якого саме, і за якою справою.

Канал сприймає такі дії як "тиск і наступ" на свободу слова.

"Прямий канал залишається одним з небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником Прямого каналу. Ключову роль у цих діях, як завжди, відіграє поплічник Януковича Портнов та його "шістка" керівник ДБР Труба", - заявляють у "Євросолідарності".

Водночас у ДБР підтвердили факт обшуків, однак не уточнили, де саме відбуваються слідчі дії.

У ДБР відзначили, що обшуки стосуються справи про ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

Порошенка викликали на допит у ДБР у рамках провадження у якості свідка.

Ще на початку президентської кампанії на Порошенка активно працював канал "Прямий", яким офіційно володіє екс-регіонал Макеєнко. У Макеєнка давні відносини з колишнім президентом. В 2000 році він навіть був членом парламентської групи Порошенка "Солідарність".

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Нагадаємо:

  • Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів. Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка.
  • Порошенко тричі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському", ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий", щодо можливого втручання в діяльність Окружного адмінсуду Києва.  

Українська правда

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Теми: ПорошенкотелебаченняДБРТрубаПортнов
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