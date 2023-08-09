ЗСУ влучили у пункт управління окупантів у Новій Каховці – Стратком

Удар по пункту управління ЗС РФ у Новій Каховці, скриншот ід відео Страткому ЗСУ

Українські захисники вдарили по пункту управління російської армії в окупованій Новій Каховці на лівому березі Херсонської області.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій СтратКом ЗСУ

Дослівно Стратком ЗСУ: "Збройні сили України уразили пункт управління армії РФ в тимчасово окупованій Новій Каховці".

Деталі: Стратком також опублікував "відеопідтвердження" ураження.

На відео видно дим над будівлями.

Цьому передувало: 8 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) з огляду на повідомлення російських провоєнних блогерів припустив, що Сили оборони України здійснили обмежений рейд через річку Дніпро на лівий (східний) берег Херсонської області. Однак заступниця міністра оборони України Ганна Маляр не підтвердила це.