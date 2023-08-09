Завод у Підмосков'ї, де прогримів вибух, брав участь у розробці нового бомбардувальника − росЗМІ

"Загорський оптико-механічний завод" у Підмосков'ї, на якому 9 серпня прогримів вибух, брав участь у розробці "стелс"-бомбардувальника нового покоління.

Джерело: російське видання "Агентство"

Дослівно "Агентство": "Як свідчить сайт держзакупівель, підприємство не просто продовжує постачати оптику російським силовикам, а й з 2019 року бере участь у розробці російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця нового покоління "Посланник"".

Деталі: Держконтракти заводу припинили публікуватися майже відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну − з березня 2022 року, але укладені раніше контракти все ще доступні. Серед них і "виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи за темою шифр: "Посланник-1ОЕП/Л"". Термін виконання контракту − 2027 рік, вартість робіт − 69 мільйонів рублів.

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Повідомляється, що замовник робіт − національний дослідницький інститут "Екран" (Самара), який займається, зокрема, розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проекту − компанія "Туполєв", держзамовник − Міноборони Росії.

У контракті зазначено, що стежити за роботами мають військові представництва Міноборони РФ №1205 (Сергієв Посад) і №684 (Самара), які відповідають за контроль якості та приймання продукції для відомства.

Для довідки: "Посланник" − дальній бомбардувальник-ракетоносець, розробку якого "Туполєв" веде для Міноборони РФ з 2009 року. Літак спроектований за схемою "літаюче крило", в конструкції будуть широко застосовуватися технології та матеріали, що знижують помітність (технологія "стелс").

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Повідомляється, що бомбардувальник буде здатний нести наявні та перспективні стратегічні крилаті ракети, високоточні авіабомби, гіперзвукову зброю, а також буде оснащений новітніми засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що він нібито зможе долати передові рубежі протиповітряної оборони НАТО непоміченим.

Заступник міністра оборони РФ Олексій Криворучко у 2019 році заявляв, що "Посланник" надійде на озброєння до 2027 року. І зможе замінити всю лінійку військових літаків дальньої авіації (Ту-22, Ту-95 і Ту-160) завдяки великому арсеналу високоточних засобів ураження, зокрема гіперзвукових ракет.

"Агентство" пише, що за двома іншими діючими держконтрактами "ЗОМЗ" поставляє Росгвардії біноклі та дозиметри.

Видання підкреслює, що інформація з сайту держзакупівель спростовує заяву губернатора Московської області Андрія Воробйова, який стверджував, що нібито на території заводу переважно виробляють піротехніку, а до оптики і механіки завод нібито жодного стосунку давно не має.

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