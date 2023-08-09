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Хабар нардепу Гуньку за державні землі: НАБУ оприлюднило записи перемовин 

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 19:03
Хабар нардепу Гуньку за державні землі: НАБУ оприлюднило записи перемовин 
Скриншот із відео НАБУ

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео з перемовинами про хабар за участю народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Джерело: НАБУ

Деталі: На відео депутат, його довірена особа та заявник, який знімає на приховану камеру, ведуть перемовини про користування державними землями.

Гунько стверджує, що може забезпечити контроль над дослідними господарствами Національної академії аграрних наук України. 

Анатолій Гунько є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

Зокрема пропонує 2000 гектарів землі у "Тучинському" дослідному господарстві у Рівненській області. 

Пряма мова Гунька: "У нас одне, яке не засіялось - це "Тучинське" в Рівненській області". 

Деталі: Авансовий платіж, за словами Гунька, у такій "схемі" становить 50 доларів за 1 гектар землі. Загалом, за інформацією НАБУ, за 1700 гектарів обсяг хабаря мав становити 221 тисячу доларів. При цьому, 85 тисяч - мали стати "авансом".

Нардеп говорить про те, що заплатить одразу силовикам, щоб "менше бігали". Також забезпечить призначення підконтрольного директора.

Пряма мова Гунька: "Директор потрібен, звісно. У нас там є депутат Саня і ви з ним працюєте".

Деталі: Також він розповідає про розподіл коштів між президентом Національної Академії аграрних наук України, правоохоронними органами та керівництвом виконавчої влади в Рівненській області. 

Передісторія:

  • 8 серпня Служба безпеки України та НАБУ повідомили, що викрили народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.

Теми: хабарВерховна Рада
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