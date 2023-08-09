Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хабар нардепу Гуньку за державні землі: НАБУ оприлюднило записи перемовин 

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 19:03
Хабар нардепу Гуньку за державні землі: НАБУ оприлюднило записи перемовин 
Скриншот із відео НАБУ

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило відео з перемовинами про хабар за участю народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Джерело: НАБУ

Деталі: На відео депутат, його довірена особа та заявник, який знімає на приховану камеру, ведуть перемовини про користування державними землями.

Гунько стверджує, що може забезпечити контроль над дослідними господарствами Національної академії аграрних наук України. 

Реклама:

Анатолій Гунько є головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

Зокрема пропонує 2000 гектарів землі у "Тучинському" дослідному господарстві у Рівненській області. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Гунька: "У нас одне, яке не засіялось - це "Тучинське" в Рівненській області". 

Деталі: Авансовий платіж, за словами Гунька, у такій "схемі" становить 50 доларів за 1 гектар землі. Загалом, за інформацією НАБУ, за 1700 гектарів обсяг хабаря мав становити 221 тисячу доларів. При цьому, 85 тисяч - мали стати "авансом".

Нардеп говорить про те, що заплатить одразу силовикам, щоб "менше бігали". Також забезпечить призначення підконтрольного директора.

Пряма мова Гунька: "Директор потрібен, звісно. У нас там є депутат Саня і ви з ним працюєте".

Деталі: Також він розповідає про розподіл коштів між президентом Національної Академії аграрних наук України, правоохоронними органами та керівництвом виконавчої влади в Рівненській області. 

Передісторія:

  • 8 серпня Служба безпеки України та НАБУ повідомили, що викрили народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька на отриманні хабаря за виділення землі.

Теми: хабарВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
хабар
Хабар за землю: нардепу-"слузі" оголосили підозру і проситимуть суд про арешт
Ще один військком погорів на хабарі: на цей раз на Полтавщині
Затримали посадовця КМВА: за $10 тисяч підробляв документи для виїзду чоловіків за кордон
Останні новини
22:55
До декларації G7 про "гарантії безпеки" Україні долучиться ще одна країна
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
Усі новини...
Реклама: