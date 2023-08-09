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Через посилення обстрілів у Куп’янському районі можуть почати обов’язкову евакуацію 

"Українська правда"Середа, 9 серпня 2023, 19:59
Через посилення обстрілів у Куп’янському районі можуть почати обов’язкову евакуацію 
Фото ілюстративне

Із 53 населених пунктів Куп'янського району на Харківщині, що розташовані близько до зони бойових дій, можуть евакуювати населення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: Може бути проведена обов’язкова евакуація серед цивільного населення та примусова евакуація дітей. Орієнтовно, за даними Синєгубова, евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей. 

Їм буде надана необхідна допомога, вони будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.

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Пряма мова: "Евакуація проводиться профілактично, тому що ворог значно посилив обстріли прикордонних і тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту. Ворог продовжує терор місцевого населення, в тому числі авіаударами. Тому наша мета - це по-максимуму збереження життів нашого цивільного населення". 

Передісторія:

  • 5 серпня росіяни атакували пункт переливання крові у Кругляківці Куп'янського району.

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Теми: Харківська область
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