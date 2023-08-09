Через посилення обстрілів у Куп’янському районі можуть почати обов’язкову евакуацію 

Із 53 населених пунктів Куп'янського району на Харківщині, що розташовані близько до зони бойових дій, можуть евакуювати населення.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram

Деталі: Може бути проведена обов’язкова евакуація серед цивільного населення та примусова евакуація дітей. Орієнтовно, за даними Синєгубова, евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі 600 дітей.

Їм буде надана необхідна допомога, вони будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях.

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Пряма мова: "Евакуація проводиться профілактично, тому що ворог значно посилив обстріли прикордонних і тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту. Ворог продовжує терор місцевого населення, в тому числі авіаударами. Тому наша мета - це по-максимуму збереження життів нашого цивільного населення".

Передісторія:

5 серпня росіяни атакували пункт переливання крові у Кругляківці Куп'янського району.