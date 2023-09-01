Арахамія не виключив екстрадицію тих українців, які незаконно покинули країну

Військовозобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: Давид Арахамія в ефірі телемарафону "Єдині новини", цитує "Суспільне"

Деталі: За словами нардепа, спочатку державні органи будуть проводити попередній аналіз, який займатиме декілька місяців.

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Якщо хтось корумпував якогось посадовця, то згідно із законодавством відповідальність несуть обидві сторони.

Правоохоронці будуть працювати над тим, аби легалізувати докази й висувати обвинувачення, заявив Арахамія.

Пряма мова: "Що буде з людьми, які це робили? Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації".

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Деталі: За словами Арахамії, питання в тому, яким чином притягати людей, які вже виїхали.

До них "дотягнутися" прямо зараз у правоохоронців немає можливості, але згідно з кримінальним кодексом в Україні зараз дуже посилились напрямок міжнародно-правової допомоги.

Тож фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони понесли відповідну відповідальність, вважає нардеп.

Цьому передувало: 30 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України вирішили провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було винесено з 24 лютого 2022 року.

Усіма випадками, коли рішення були безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці, заявив президент.

ВІн також анонсував перегляд системи визначення придатності до військової служби "з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності".