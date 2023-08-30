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Зеленський на РНБО доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року

Валентина РоманенкоСереда, 30 серпня 2023, 19:08
Зеленський на РНБО доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року
Фото: ОП

На засіданні Ради національної безпеки та оборони ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні. Доповіді щодо порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК.

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Доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, уповноважений з прав людини та генпрокурор.

Рішення такі.

Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

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За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії".

Деталі: За словами глави держави, ухвалено також рішення активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів.

Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання, наголошує Зеленський.

Доручено завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК, щоб поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до комісій чи їхніх висновків.

Крім цього мають переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

Пряма мова: "Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави".

Теми: РНБО
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