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Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 вересня 2023, 05:20
Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW
українські воїни, ілюстративне фото Генштабу

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що Сили оборони у контрнаступі просунулися 31 серпня під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом у Донецькій області та на заході Запорізької області 31 серпня і, за повідомленнями, просунулися вперед на обох ділянках фронту.

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Крім того, йдеться в огляді, президент України Володимир Зеленський 31 серпня підкреслив, що Україна виробляє ракети великої дальності, ймовірно, в рамках скоординованої української кампанії, спрямованої на посилення українського ударного потенціалу проти російських глибоких тилових районів.

Зеленський заявив, що ракета дальнього радіусу дії українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 кілометрів, але не озвучив деталей про цей удар або зброю.

Ключові висновки ISW за 31 серпня:

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  • Російська влада заарештувала російського блогера, адміністратора провоєнного російського Telegram-каналу Moscow Calling Андрія Куршина за звинуваченням у дискредитації російських військових, що, ймовірно, є частиною централізованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити мовчати деяких критично налаштованих блогерів, не викликаючи при цьому масової реакції.
  • Російське військове керівництво нібито наказало затримати трьох російських так званих "воєнкорів", які нещодавно критикували Міністерство оборони Росії. Це крок викликав негативну реакцію лише в невеликої частини російського інформаційного простору.
  • 31 серпня арештований в Росії колишній офіцер ФСБ та лідер терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) оголосив, що має намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2024 році, але в першу чергу використав цю заяву для того, щоб повторити свою давню критику президента Росії Володимира Путіна.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також безуспішно контратакували на кордоні Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області 31 серпня.
  • Російська окупаційна влада продовжує примусово вивозити українських дітей до Росії та русифікувати українську молодь.

Теми: війнаЗбройні сили
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