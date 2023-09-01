Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) підтвердили, що Сили оборони у контрнаступі просунулися 31 серпня під Бахмутом і на заході Запорізької області.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом у Донецькій області та на заході Запорізької області 31 серпня і, за повідомленнями, просунулися вперед на обох ділянках фронту.

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Крім того, йдеться в огляді, президент України Володимир Зеленський 31 серпня підкреслив, що Україна виробляє ракети великої дальності, ймовірно, в рамках скоординованої української кампанії, спрямованої на посилення українського ударного потенціалу проти російських глибоких тилових районів.

Зеленський заявив, що ракета дальнього радіусу дії українського виробництва успішно вразила ціль на відстані 700 кілометрів, але не озвучив деталей про цей удар або зброю.

Ключові висновки ISW за 31 серпня:

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