Арештований Стрєлков вирішив позмагатись з Путіним за посаду президента

Арештований в Росії колишній офіцер ФСБ та лідер терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що висуне свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах, бо, як він вважає, має ряд переваг за нинішнього очільника країни-терориста Володимира Путіна.

Джерело: Стрєлков у Telegram

Деталі: Зокрема, Стрєлков перерахував по пунктах свої переваги та недоліки Путіна, що більше скидається на критику нинішнього очільника Кремля.

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Він заявив, що більш компетентний за Путіна та його міністра оборони Сергія Шойгу у військовій справі, "тому міг би виконувати обов'язок верховного головнокомандувача, як належить за Конституцією РФ".

Крім того, заявив Стрєлков, його ніхто з лідерів країн не зможе "водити за ніс", як Путіна, бо він не вірив ніколи їм ні на гріш".

Він також поставив у провину Путіну те, що його водили за ніс й керівники російських силових структур, бо ні країна, ні армія, ні промисловість Росії виявились до війни не готовими, а Україна – "зовсім не солом'яне опудало у військовому відношенні". У той же час ніхто не був звільнений зі свої посад.

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Також Стрєлков звинуватив Путіна у тому, що той не може ні в чому відмовити своїм друзям мільярдерам, які вивозять капітал з Росії. У результаті цього військове виробництво зростає набагато повільніше, ніж зростають капітали друзів Путіна.

Він зазначив, що нікому нічого не обіцяв на відміну від Путіна, який зобов’язаний тим, хто привів його до влади.

Наостанок Стрєлков запевнив потенційних виборців, що не настільки фізично здоровий як Путін, щоб знаходитись більше 20 років при владі і "вовтузитись з росіянами".

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